Moncalieri, trova una borsa con dentro soldi e un cellulare: non se ne appropria ma consegna tutto alla Polizia locale

Due storie di segno opposto arrivano da Moncalieri, una di onestà e senso civico, l'altra di incuria e danneggiamenti della cosa pubblica.

La vicenda positiva ha visto protagonista un uomo che pochi giorni fa ha trovato una borsa nel centro storico della città, dimenticata da qualcuno. Dentro c'era un cellulare, una macchina fotografica e quattro banconote da 20 euro l'una. Non ci ha pensato un attimo, portando tutto alla Polizia locale, invece che guardarsi attorno e portare via tutto. Gli agenti hanno poi fatto in modo di risalire al legittimo proprietario, complimentandosi con l'uomo per l'onestà dimostrata.

Decisamente meno piacevole quello che è successo ai bagni riservati agli autisti della linea 45, poco prima del capolinea. Dopo le pensiline vandalizzate e gli spray con cui venivano imbrattati i vetri, stavolta i vandali hanno cambiato ancora destinazione ma non risultato. sono state presi di mira i bagni. "Ci vorrebbero delle telecamere di sorveglianza", chiedono i sindacati per porre fine a questo malcostume.