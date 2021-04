Moncalieri, aveva perso 60 punti ma guidava nonostante la patente revocata: 6 mila euro di multa

Un piccolo record negativo. Aveva la patente revocata per aver perso in pochi anni qualcosa come 60 punti della patente. Ma continuava senza problemi a guidare, ovviamente senza assicurazione e revisione.

Gli è sempre andata bene fino all'altro giorno quando, al volante di una Lybra, è stato fermato da una pattuglia della Polizia locale di Moncalieri per un controllo dal quale è emersa la verità.

L'uomo non ha neppure provato a giustificarsi: per lui un verbale da 6 mila euro e il sequestro del veicolo, tanto che è dovuto rientrare a piedi a casa.