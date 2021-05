Bardonecchia, intervento nella notte per soccorrere un migrante perso e ferito

L'allarme è scattato nella notte tra venerdì e sabato: era da poco passata l'una e trenta quando i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Bardonecchia, in alta Valle di Susa, per soccorrere un migrante che si era fatto male.



E' stato lo stesso migrante a chiedere aiuto, senza però essere in grado di fornire indicazioni precise sulla sua localizzazione. Parlando al telefono con i tecnici della Stazione locale di soccorso alpino, è stato possibile individuare la zona di massima in cui si trovava e poi guidare i soccorritori nel punto dell'incidente.



L'uomo si trovava al fondo di un nevaio a monte dell'abitato di Grange della Rho, dove era ruzzolato in una valletta remota. I tecnici si sono calati con le corde per raggiungere il paziente e lo hanno trovato con un trauma a un arto inferiore e all'addome. In seguito hanno dovuto issarlo sul sentiero con tecniche alpinistiche e poi trasportarlo in barella a valle dove è stato consegnato all'autoambulanza intorno alle 4 della mattina.



L'intervento è stato risolto con la collaborazione del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.