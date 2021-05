L'appello di ciechi e ipovedenti in Piemonte: per noi un Primo Maggio senza lavoro

"In Piemonte i ciechi e gli ipovedenti in cerca di occupazione sono centinaia. Difficile trovare lavoro se alle difficoltà ordinarie si aggiungono il pregiudizio e la diffidenza, anche quando la propria condizione fisica e sensoriale non pregiudica in alcun modo il lavoro”. Così il presidente di Uici Piemonte, Franco Lepore, in occasione della festa dei lavoratori che si celebra il 1° maggio.

“Dopo oltre 20 anni - afferma - la legge n. 68/1999 sull'inserimento lavorativo delle persone disabili resta in gran parte inapplicata. E così oggi, in occasione della ricorrenza del 1° maggio, l’Unione Ciechi vuole sollecitare il settore pubblico e privato a mostrare e mantenere atteggiamenti aperti e ricettivi verso i disabili visivi che, se messi nelle giuste condizioni, possono raggiungere grandi traguardi. Siamo convinti che, per superare le differenze, occorrano innanzitutto azioni positive comuni”.

Da qui l’idea di un convegno di sensibilizzazione, organizzato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti del Piemonte ONLUS APS, dal titolo "Università e lavoro per una crescita personale e professionale”. L'evento si terrà online il prossimo 8 maggio, dalle ore 10 alle 13, sulla piattaforma Zoom Meeting.

L’iniziativa si rivolge ai ragazzi con disabilità visiva, alle loro famiglie, ai docenti curriculari e di sostegno, agli educatori e in generale a tutte le figure professionali che trattano a vario titolo la disabilità visiva.

Durante la giornata verranno illustrate le principali norme che garantiscono il diritto allo studio e l'inserimento lavorativo dei disabili visivi. Inoltre, saranno presenti autorevoli esponenti del mondo universitario e delle aziende che si occupano del collocamento mirato. Infine, uno spazio particolare sarà dedicato alle testimonianze di ciechi e ipovedenti che racconteranno la loro esperienza universitaria e lavorativa.

“Con questo convegno - dichiara Lepore - vogliamo fornire alle persone con disabilità visive, alle loro famiglie e agli addetti ai lavori tutte le informazioni necessarie per una scelta consapevole del percorso universitario da intraprendere o dell'ambito lavorativo in cui cercare occupazione. Riteniamo che i disabili visivi, se messi nelle giuste condizioni, possano studiare con profitto, lavorare efficacemente e, in generale, rappresentare una risorsa per la società”.