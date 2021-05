Primo maggio con rissa in piazza d'Armi: il controllo anti assembramento porta all'arresto di 6 peruviani

Un normale controllo anti assembramento si è trasformato in una rissa tra alcuni cittadini stranieri e i carabinieri che erano intervenuti per servizio. E' successo a piazza d'Armi, dove i militari hanno arrestato sei persone di origine peruviana, tra cui due donne.



I disordini sono iniziati quando le persone sottoposte a controllo hanno cercato di sottrarsi alle forze dell'ordine, cercando di aggredirle. Il fatto si è verificato nella prima mattinata del 1° maggio, dove alcuni passanti hanno segnalato un assembramento di giovani.



All’arrivo dei militari della Stazione San Secondo i ragazzi, tra i 19 e i 25 anni e in evidente stato di ubriachezza, sono sembrati collaborativi, ma all’improvviso hanno aggredito la pattuglia con calci e pugni tentando anche di sfilare la pistola dalla fondina a un carabiniere.



All'arrivo dei rinforzi, i giovani hanno tentato di fuggire a bordo di una macchina, ma sono stati immediatamente bloccati e portati in carcere.