La Sala Rossa si ferma per Gabriele Piovano: un minuto di silenzio in Consiglio comunale

Anche la Sala Rossa omaggia Gabriele Piovano, ex presidente della Consulta per le persone in difficoltà scomparso a soli 36 anni nel fine settimana. All’inizio dei lavori, infatti, il Consiglio comunale ha svolto un minuto di silenzio in memoria dell’attivista.

“Come purtroppo abbiamo avuto modo di apprendere, è venuto a mancare Gabriele Piovano, ex presidente della Consulta per le persone in difficoltà” ha ricordato ai presenti, riunitisi in modalità virtuale, il presidente del Consiglio comunale Francesco Sicari.

“Molti di noi hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di provare grande stima per l’impegno che da sempre ha messo al servizio di tutti e tutte per arrivare ad avere una città inclusiva e accessibile” ha concluso il presidente.