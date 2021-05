Il Narciso di Caravaggio per festeggiare la riapertura del Castello di Rivoli al pubblico

In occasione della riapertura del Castello di Rivoli , giovedì 6 maggio a partire dalle ore 12 sarà allestito alla presenza del pubblico Narciso (1597-1599), il celebre capolavoro di Caravaggio proveniente dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma.

In occasione dell’evento saranno presenti l’artista tedesca Anne Imhof, protagonista della personale Sex allestita nella Manica Lunga del Castello, e Flaminia Gennari, Direttrice delle Gallerie Nazionali di Arte Antica a Roma che presta l'opera.

In occasione della riapertura del Museo il 6 maggio sarà inoltre presente il critico d’arte Achille Bonito Oliva per parlare con il pubblico presente dell'importanza dei musei oggi.

È possibile prenotare già da subito il proprio biglietto per la visita al Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, alla Collezione permanente e alle mostre Anne Imhof. SEX, Espressioni. La proposizione, Dallo studio di William Kentridge e Giulio Paolini. ‘Le Chef-d’oeuvre inconnu’

Per poter visitare il Museo durante il weekend è necessario effettuare la prenotazione almeno 24 ore prima.

I biglietti acquistati NON possono essere rimborsati. Qualora il Museo fosse chiuso a causa di variazioni nella normativa regionale, sarà emesso un voucher per una data successiva da scegliere tra quelle disponibili.

Per ogni biglietto acquistato sarà consegnato un voucher cartaceo che dà diritto a un biglietto omaggio per una visita successiva al Castello di Rivoli valido per 1 mese dal giorno successivo alla data di emissione.