FILM – Lilo & Stitch, forse il miglior live action di un classico Disney?

Lilo & Stitch è l'ironica e commovente storia di una bambina hawaiana e dell'alieno fuggitivo che le da una mano a ridare una forma alla sua famiglia distrutta.

Quando esce un live action di un qualunque classico Disney un po' tutti inizialmente storciamo il naso, perché la casa di Topolino ha realizzato dei classici animati che tutti noi abbiamo visto da bambini e con i quali abbiamo un consolidato legame sentimentale. Forse però occorre escludere da questa logica il nuovo live action remake di Lilo & Stitch, il quarantaduesimo classico Disney che, uscito nei cinema nel 2002, non ha riscosso un grandissimo successo al botteghino ma è riuscito in seguito a creare un suo impatto, tanto da spingere la Disney a farne appunto una versione "in carne ed ossa".

Il lungometraggio diretto da Dean Fleischer Camp si avvale del fascino delle bellissime location hawaiane, dove il film è stato girato, per riportare lo spirito dell'arcipelago statunitense e per fare rivivere l'atmosfera del classico di animazione. La scelta si rivela, da questo punto di vista, ampiamente azzeccata. Nella pellicola c'è un utilizzo piuttosto ridotto della computer grafica, infatti Zach Galifianakis e Billy Magnussen, per interpretare i rispettivi personaggi del Dott. Jumba Jookiba e l'agente Pleakley, hanno usato solo in parte la CGI, recitando i propri ruoli anche fisicamente. Probabilmente questa è stata una decisione presa da parte della Disney non solo per motivi artistici, ma anche per un risparmio economico.



Il live action del 2025 però tende troppo ad emulare il classico originale, con delle scene che sono palesemente uguali a quelle del film del 2002, e questa è una scelta che va a discapito della fantasia e che strizza troppo l'occhio ai fan dell'originale.

Lilo & Stitch è probabilmente la storia Disney che si adatta meglio ad un live action, a differenza di alcuni prodotti di questo genere usciti negli ultimi anni, come Biancaneve e La bella e la bestia. Questo anche per il clima non eccessivamente da favola che la trama esprime e per la mescolanza con gli aspetti fantascientifici che viene attuata nel lungometraggio. Non è un live action privo di difetti ma forse è il migliore visto ad oggi, con quello di Cenerentola, perché esula, almeno in parte, dai consolidati canoni della ditta di Burbank.



TITOLO: Lilo & Stitch

TITOLO ORIGINALE: Lilo & Stitch

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

CASA DI DISTRIBUZIONE: The Walt Disney Company Italia

GENERE: commedia, fantascienza, avventura, drammatico

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America

REGIA: Dean Fleischer Camp

CAST: Maia Kealoha, Sydney Agudong, Tia Carrere, Courtney B. Vance, Kaipo Dudoit, Amy Hill, Jason Scott Lee, Chris Sanders, Zach Galifianakis, Billy Magnussen, Hannah Waddingham.

DURATA: 108 minuti

Voto: 3/5