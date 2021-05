Lotta allo spaccio di droga: arrestato un pusher con quasi tre etti di hashish in auto

Lo hanno fermato per un normale controllo, ma il nervosismo che ha mostrato ha insospettito i carabinieri che hanno così deciso di approfondire le verifiche a bordo dell'auto su cui stava viaggiando.

E' stato così arrestato a Ciriè uno spacciatore trovato in possesso di poco meno di tre etti di hashish, in parte già suddivisi in dosi e dunque pronte per essere immesse sul mercato della droga. L'uomo aveva con sé anche materiale per il confezionamento e la somma di 190 euro in contanti. L’uomo è stato portato in carcere.