Manutenzione e recupero centri anziani, a Moncalieri opportunità di lavoro per quattro persone disoccupate

La Città di Moncalieri, in collaborazione con il Centro per l’Impiego (CPI) di Moncalieri, avvia il PPU denominato Manutenzione e recupero centri anziani, “Botteghe” e biblioteca “Arduino”, offrendo la possibilità a 4 persone disoccupate, residenti in città, di essere inserite in un’azienda del privato sociale, con un contratto a tempo determinato di 6 mesi ed un impegno part time di 30 ore settimanali.

Le persone selezionate verranno coinvolte in attività di riqualificazione di alcuni spazi pubblici di aggregazione come i Centri Anziani, le “Botteghe” nei pressi delle Fonderie teatrali Limone e la biblioteca Comunale.

Possono presentare domanda:

disoccupati/inoccupati privi di impiego in carico ai Servizi Sociali;

disoccupati/inoccupati privi di impiego da almeno 12 mesi che abbiano compiuto il 30° anno di età.

Non possono essere ammessi:

iscritti alla L. 68/99 (Collocamento Mirato);

inseriti in più di un progetto finanziato a valere su questo bando o contemporaneamente in altre attività di politica attiva del lavoro finanziata con il Fse o con altre risorse pubbliche (regionali e/o nazionali).

Come candidarsi

online dalle ore 8:00 del giorno 13/05/2021 alle ore 23:00 del giorno 14/05/2021 mediante QR Code, scaricando l’apposita App, oppure cliccando sul link seguente, presente sul sito istituzionale di Agenzia Piemonte Lavoro: https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=821;

in alternativa, con il supporto di un operatore dello sportello Moncalieri Informa, prenotando un appuntamento nei giorni 13 e 14 maggio 2021 nella fascia oraria 9-13 e 14-18, chiamando il numero 011 64 22 38.

Complessivamente verranno selezionate, previo colloquio conoscitivo, 4 persone di cui: