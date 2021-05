Aggredisce la titolare di un bar dopo aver tentato una rapina: arrestato un cittadino straniero senza fissa dimora

Ieri mattina, un cittadino extracomunitario centro-africano senza fissa dimora, solito stazionare nei pressi di un bar di via Pio VII, i cui proprietari, saltuariamente, hanno offerto in passato del cibo o delle sigarette in considerazione della sua situazione di indigenza, è entrato all’interno del locale con fare aggressivo e ha preteso di avere un pacco di sigarette senza pagare.

Poiché negli ultimi giorni le richieste dell’uomo erano diventate sempre più insistenti e incalzanti, la titolare del locale non ha acconsentito questa volta. Allora il soggetto l’ha dapprima minacciata verbalmente, poi è uscito fuori dal bar e ha colpito con dei sassi e con dei calci le vetrine del negozio e la porta a vetri dello stesso.

Alle rimostranze della proprietaria, che si trovava in stato di gravidanza a lui ben nota, l''ha colpita con un calcio alla gamba. All’arrivo delle pattuglie di polizia, l’uomo si era procurato intanto un’arma impropria mettendo una grossa pietra all’interno di un cappellino di lana e utilizzando questa rudimentale “frombola” per tenere tutti lontani. Gli agenti lo hanno disarmato, nonostante la resistenza esercitata dallo stesso nei loro confronti. Per lui sono scattate le manette per tentata rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.