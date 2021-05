Rider molesto aggredisce clienti e personale del fast food: arrestato

Ieri sera, gli agenti del Commissariato Centro sono intervenuti in un fast food dopo la chiamata di un dipendente che ha segnalato la presenza all’interno dell’esercizio di una persona ubriaca, aggressiva e molesta. Giunti sul posto, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di un cittadino pakistano di 22 anni agitato.

Dai racconti, emerge che l’uomo, un rider, era entrato in stato di agitazione nell’esercizio commerciale per ritirare un ordine ma nel fare ciò aveva spintonato altri suoi colleghi in attesa. Viste che l’uomo non era in condizioni psicofisiche idonee, gli addetti del fast food avevano contattato l’azienda di delivery per sostituire il rider al quale consegnare l’ordine. Nel frattempo, l’uomo aveva continuato a essere molesto e a minacciare i presenti. Tale era la sua aggressività che aveva spintonato dipendenti e clienti, finendo anche per far scoppiare in lacrime una bambina verso la quale aveva riversato il suo stato e far allontanare i clienti impauriti. Non pago, il rider aveva anche colpito a calci e pugni la porta del locale dopo che i dipendenti l’avevano chiusa per timore di essere aggrediti.

All’arrivo della Polizia, lo straniero non ha cambiato atteggiamento tanto che più tardi, una volta in ufficio, ha morso a una mano uno dei poliziotti e li ha spintonati più volte. Alla luce dei fatti, il ventiduenne è stato arrestato per violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale.