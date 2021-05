Giulia Pont in scena a Rivalta con "Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì"

Giulia Pont in "Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì"

L'Auditorium "Franca Rame" di Rivalta torna ad accogliere il suo pubblico in occasione della ripresa degli spettacoli dell'Associazione Revejo e Borgate dal Vivo. Domani, sabato 8 maggio, andrà in scena, alle ore 18.30, Non tutto il male viene per nuocere, ma questo sì di e con l'attrice torinese Giulia Pont, per la regia di Carla Carucci.

Una divertente riflessione sui fatti della vita a partire dalle vicende quotidiane dell’autrice e interprete che, come anche in altri spettacoli, sfrutta le sue doti tra stand-up comedy e cabaret per uno spettacolo in cui l’immedesimazione dello spettatore è condita di autoironia.

Il monologo racconta la storia di una ragazza nata “per miracolo” e, dunque, con molte aspettative sulla vita. Di fronte a lei, però, si materializza una realtà diversa da quella immaginata: una famiglia nevrotica, una carriera che è solo e sempre gavetta, una relazione amorosa senza amore ma con tanta stima, una malattia imbarazzante e una vocina interiore che tenta continuamente di sabotarla.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a info@borgatedalvivo.it o compilando il form sul sito www.borgatedalvivo.it.