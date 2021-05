Le Giacche verdi si preparano al trasloco a Villafranca Piemonte

La nuova sede di Villafranca Piemonte avrà garage per i sette mezzi, una foresteria per i turni di notte e uno spazio mensa. Le Giacche verdi lasceranno Cercenasco dopo circa 17 anni in via Torino 23. I tempi del trasloco definitivo, al momento, non sono stabiliti, perché il contratto attuale con il Comune di Cercenasco ha ancora una durata di 4 anni. Nella nuova sede troveranno spazio le 16 guardie zoofile e ambientali più altro personale abilitato ai servizi antincendio, nonché i 4 cavalli del gruppo. La nuova sede sarà importante anche per garantire un servizio h24 come si sta sperimentando da qualche tempo.