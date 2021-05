Con le “voci periferiche” musica e teatro al Parco Dora per dire Priorità alla Scuola

Il movimento Priorità alla Scuola è tornato a far sentire la propria voce per tenere alta l'attenzione sul mondo dell'istruzione e, questa volta, l'ha fatto in un modo decisamente suggestivo: una performance di musica e teatro , ribattezzata 'Voci periferiche' , andata in scena ieri pomeriggio sotto la tettoia dell'area Vitali di Parco Dora .

Le testimonianze di studenti e genitori recitate da Tedacà

Per il futuro, le rivendicazioni di Priorità alla Scuola propendono verso quanto già sentito in diverse iniziative di piazza dallo scorso anno a oggi: “Nulla - hanno proseguito – è stato fatto per abbassare il numero di studenti per classe, per migliorare la sicurezza degli edifici scolastici e per attivare un maggior numero di mezzi di trasporto. Per questo chiediamo che le scuole di ogni ordine e grado vengano considerate come una priorità su cui investire e che il ricorso alla DAD avvenga solo in via eccezionale e per periodi brevi perché il futuro delle nuove generazioni e il loro benessere psicologico siano al centro dei pensieri del mondo adulto e non dimenticati al chiuso di una camera”.

Protocollo unico sanitario per sport e scienze motorie