A Carmagnola torna l'appuntamento con “Peonie in fiore”

Riapre le porte al pubblico, dopo la sospensione dell’anno scorso a causa del Covid-19, “Peonie in fiore”, la manifestazione che si tiene nell’ampia tenuta I Vivai della Commande, in frazione Tuninetti di Carmagnola, di proprietà della famiglia Salvi Del Pero. Il 15 maggio e il 16 maggio dalle 10 alle 19 si potranno ammirare i mille differenti colori di un fiore di indiscutibile bellezza e dalla fragranza aromatica.

Un inebriante spettacolo offerto da 3.600 piante, tra peonie erbacee, arbustive ed intersezionali (che uniscono le caratteristiche delle due precedenti) nel pieno della loro sontuosa ed elegante fioritura. Fra le novità da ammirare gli ibridi di Peonia officinalis, una delle specie autoctone italiane che fioriscono sulle nostre montagne a metà giugno. Sono dieci le varietà della collezione presente ai Vivai delle Commande, premiata nel 2019 alle “Tre giorni per il Giardino” del Castello di Masino. Peonie dalle differenti gradazioni di rosso, vigorosissime e relativamente precoci, alcune profumatissime, ottime da recidere e tenere in vaso.

Gabriella, Lodovico e Carlo Salvi Del Pero con il loro sapiente e tenace lavoro hanno reso questa tenuta fra le più specializzate in Italia. Dagli inizi degli Anni ‘90 si sono impegnati nella continua ricerca di nuove varietà, e ne hanno introdotte per primi alcune in Italia.

L’apertura di “Peonie in fiore” avviene nel rispetto delle regole imposte dalla pandemia. Ingressi contingentati per garantire un flusso di visitatori ordinato, informazioni e dettagli su www.peonie.it e al numero 320 02 06 744.