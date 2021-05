Nichelino, il day after la partenza dalla Palazzina di Stupinigi: "In Giro per ripartire". E torna il Sonic Park

Nichelino, il day after la partenza dalla Palazzina di Stupinigi: "In Giro per ripartire"

"L'emozione è ancora forte a 24 ore di distanza", perché la prima volta del Giro d'Italia a Nichelino è stato un appuntamento con la storia "di cui andare orgogliosi". Il giorno dopo la partenza della seconda tappa dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi, Giampiero Tolardo rivive quelle emozioni ma poi, da amministratore, volta pagina e inizia a guardare al domani.

"In Giro per ripartire"

"Questa è una grande opportunità di ripartenza, dopo un periodo particolarmente complicato", ha detto il sindaco, rilanciando lo slogan "In Giro per ripartire" lanciato in occasione dell'arrivo della carovana rosa. "Siamo con le carte in regola per riprendere una vita normale, il Giro è una occasione di sviluppo e di visibilità per il nostro territorio, si è parlato molto di noi e della città e si è fatto conoscere a tutti un luogo straordinario come la Palazzina di Caccia di Stupinigi".

Stupinigi una nuova Venaria

L'obiettivo, guardando al 2029, è quello di un grande progetto di investimento (in accordo con la Regione) che faccia della residenza sabauda una nuova Venaria. Ma questo è il futuro a lunga scadenza, quello immediato è una estate ormai alle porte che vede tante idee e progetti da mettere in campo. "L'obiettivo è quello di essere sempre di più una città europea, protagonista della vita cultura e sociale", ha aggiunto il sindaco di Nichelino.

Riparte (in forma ridotta) il Sonic Park

Il primo tassello è stato annunciato oggi, lunedì 10 maggio, mentre ancora sono vive le emozioni in rosa del Giro. "Ci sarà un riavvio, anche se in forma ridotta, dello Stupinigi Sonic Park, un evento musicale che nel 2018 e 2019 aveva riscosso un grande successo". Sarà un’edizione limitata, più intima e raccolta, con posti contingentati a sedere, per un numero ridotto di 1.000 spettatori e performance esclusive di grandi nomi italiani ed internazionali in versione unplugged o con progetti e collaborazioni inedite.

Il primo concerto annunciato vedrà salire sul palco di Stupinigi Sonic Park, mercoledì 14 luglio, Robben Ford e Bill Evans per un viaggio musicale che va dal blues al contemporary jazz.

Open Factory, giovani e anziani

Tolardo ha annunciato anche nuove iniziative legate all'Open Factory, si sta studiando qualcosa per far seguire dal vivo gli Europei di calcio, oltre a "Coloriamo la città", con il parco giochi diffuso per più piccoli. "E stiamo lavorando per far tornare alla socializzazione la terza età e per farlo in sicurezza", ha concluso Tolardo. "Non solo soggiorni marini da giugno, ma anche per il ballo al palchetto e altre iniziative similari".

Perché il Giro d'Italia "sia il primo di una serie di eventi per portare Nichelino sempre più in alto", come ha spiegato l'assessora Giorgia Ruggiero, che ha ringraziato gli oltre 150 volontari che hanno contribuito alla organizzazione. Si riparte pedalando, come insegna il ciclismo.