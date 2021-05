Post anarchici contro l'ex pm Rinaudo, la Procura di Milano indaga

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo in merito a un post comparso su un sito internet di matrice anarco-insurrezionalista nell'ambito della campagna O.L.ga - E' Ora di Liberarsi delle Galere. Il documento, dal titolo "il terrorismo dello Stato in città come in carcere, solidarietà con i rivoltosi di San Vittore a processo", stigmatizza a loro dire il protagonismo di Antonio Rinaudo, ex magistrato della Procura di Torino ed oggi commissario per la gestione dell'emergenza Covid in Piemonte, e di Alberto Nobili, coordinatore della Sezione Distrettuale Antiterrorismo della Procura di Milano.

"Queste due figure le conosciamo anche da inchieste contro compagni anarchici accusati di terrorismo. Nobili era a capo del pool di magistrati nell'operazione Prometeo", il cui processo previsto in un primo momento il 10 maggio è slittato a settembre. In quest'ultimo le parti offese sono proprio Rinaudo, a cui fu recapitato un pacco esplosivo, e il Dap, che il post accusa di essere finito "nelle mani dell'antimafia".

"La gestione della pandemia e quella della repressione si incontrano - conclude il post - sono nelle mani di chi ha rappresentato l'antimafia e l'antiterrorismo fino a oggi".