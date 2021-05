Processo Last Banner, scontro tra l'avvocato della Juventus e l'ex procuratore federale Pecoraro

Scontro, oggi in tribunale, tra l'avvocato della Juventus Luigi Chiappero e il prefetto Giuseppe Pecoraro ex procuratore federale della FIGC. E' successo alla ripresa del processo Last Banner contro alcuni esponenti dei gruppi ultrà bianconeri.

La Juventus è parte civile in quanto presunta vittima di una estorsione orchestrata dalla tifoseria organizzata. Pecoraro è stato chiamato a testimoniare dalla difesa sul processo sportivo nato nel 2016 sui rapporti tra i dirigenti bianconeri e gli ultrà poi terminato con una multa di 600mila euro per la società e di 100mila per il presidente Andrea Agnelli.

Chiappero, oltre a un rapporto in cui carabinieri parlavano di ultrà che di fatto estorcevano favori e profitti, ha ricordato le dichiarazioni rese dal prefetto davanti alla commissione antimafia del 2017 quando disse che la Juventus "si trovava a essere subordinata a questi soggetti ed era ricattabile per via della responsabilità oggettiva". "I miei - ha replicato Pecoraro - erano discorso di carattere generale. Sono sempre stato contrario alla responsabilità oggettiva e non trovo giusto punire qualcuno che ha fatto il possibile per evitare un atto dilettoso, ma la norma vuole così. Mi è stato spiegato che se fosse eliminata sorgerebbero gravi difficoltà nel pulire gli illeciti sportivi".