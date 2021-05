Spesa e vaccino, a Le Gru l’hub drive-in: “Segnale importante, è un luogo simbolico” [FOTO e VIDEO]

Dalla spesa al vaccino anti Covid, dagli acquisti alle somministrazioni: è stato inaugurato oggi l'hub drive-in de Le Gru, primo centro vaccinale in un centro commerciale in Piemonte.

Oggi 120, presto 300 vaccini al giorno

Attualmente l'hub è in grado di effettuare 120 vaccini al giorno, ma con l'arrivo di nuove dosi la capacità potrebbe arrivare a 300. La modalità è quella testata in altre occasioni: l'arrivo del vaccinato in auto, il parcheggio momentaneo in uno stallo, la somministrazione della dose e la canonica attesa per potenziali controindicazioni. In caso di malore, due colpi di clacson avvisano il personale sanitario per un pronto intervento.

Montà: "Premiati gli sforzi di Grugliasco"

"E' un risultato importante che otteniamo grazie alla collaborazione di Le Gru, di Asl To3, dei volontari, della Protezione Civile: è un segnale di collaborazione istituzionale, uno sforzo che Grugliasco sta facendo" ha commentato entusiasta il sindaco Roberto Montà. Massimo lo sforzo profuso per garantire una buona copertura vaccinale ai cittadini: "Abbiamo poliambulatori, la Nave e siamo riusciti a rendere disponibile ai farmacisti di Grugliasco un centro di incontro per anziani per consentire anche a loro di potere incrementare i vaccini effettuati" ha spiegato il primo cittadino.

L'hub vaccinale de Le Gru segna il ritorno del vaccino in un luogo molto frequentato, come un centro commerciale. "E' un segnale di promozione e riavvicinamento alla quotidianità in strutture che hanno pagato molto, sono state molto più chiuse e si mettono a disposizione del territorio per fare vaccini in sicurezza, in condizioni agevoli e in un luogo facilmente accessibili" ha concluso Montà.

Cirio: "Non dobbiamo più chiudere"

All'inaugurazione ha partecipato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: "Bisogna riaprire in sicurezza, non dobbiamo più chiudere: oggi abbiamo i vaccini, sapete che il Piemonte sta correndo tanto e bene". Prova ne è il miglioramento della piattaforma IlPiemontetivaccina: "Martedì sera il generale Figliuolo mi ha dato garanzie sulle somministrazioni dei prossimi mesi: questo mi ha permesso di forzare un po' il sistema per ottenere che il sistema di prenotazioni garantisse giorno, ora e data".

"Entro l'estate il Piemonte potrà ripartire"

"Dalla prossima settimana, si va sul portale il Piemonte si vaccina, ti si iscrive ed entro 24 ore si conoscono data, orario e luogo. E' un passaggio importante, che rispetta l'organizzazione della vita delle persone".



"Con un milione di vaccini al mese garantiti, entro l'estate il Piemonte sarà in sicurezza e potrà ripartire" è la promessa fatta da Cirio.