Viola il coprifuoco: chiusa per 5 giorni una pizzeria kebab di Borgo San Paolo

Clienti seduti a consumare ai tavoli e davanti al locale ben oltre l’orario consentito: per questo, la polizia di Borgo San Paolo ha chiuso per 5 giorni una pizzeria kebab del quartiere.

Il blitz è scattato lo scorso giovedì sera nell’area pedonale di via Di Nanni. Complessivamente, gli operatori di polizia hanno identificato 45 persone e sottoposto a controllo 3 esercizi commerciali, fra cui la pizzeria kebab. Il gestore di quest’ultima, cittadino turco, era ancora intento, alle 22.40, a somministrare cibi e bevande alla clientela, consistente in 17 persone, alcune delle quali sedute al tavolo esterno e altre in piedi davanti all’ingresso del locale a consumare bevande.

Considerata la palese violazione delle disposizioni volte alla prevenzione della pandemia da Covid 19, quali la somministrazione ben oltre l’orario del coprifuoco a una clientela peraltro assembrata senza l’osservanza delle distanze di sicurezza, il titolare del locale è stato sanzionato in merito, con chiusura immediata dell’esercizio pubblico per 5 giorni. Nei confronti di tutti i trasgressori sono state elevate le relative sanzioni amministrative.