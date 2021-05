Il sogno di Giuseppe è diventato realtà: “l’abbraccio” dei calciatori del Milan a Torino

Sorrisi, autografi, qualche scatto per immortalare il momento e gli abbracci, seppur nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, che resteranno nel cuore di Giuseppe Spataro. Il 39enne di Moncalieri, diversamente abile, mercoledì ha potuto realizzare il suo sogno e incontrare all’Hotel Golden Palace di Torino i giocatori del Milan, squadra di cui è grande tifoso. I calciatori hanno posato volentieri e si sono fermati a scambiare due parole con Giuseppe. Il suo idolo, Zlatan Ibrahimović, ha promesso di incontrarlo a Milanello.

A regalare questo momento speciale è stata l’associazione morettese Santa Monica Onlus. “L’allenatore Stefano Pioli è stato il primo a scendere dal bus e ci è venuto a salutare, è stato molto gentile, dopo di lui tutta la squadra si è fermata per dare le foto. Giuseppe era molto emozionato, è stato molto un bel momento per tutti" commenta il vice presidente dell'associazione Giuseppe Scarantino.

Ora, il prossimo obiettivo del progetto avviato dall’associazione è riuscire ad acquistare una nuova auto per Giuseppe. Affetto da una tetriparesi spastica ed encefalopatia cerebrale dalla nascita, vive 24 ore su 24 attaccato a un macchinario per respirare, in carrozzina. Ha subito una tracheotomia ed è al 100% invalido. La mamma, che si occupa quotidianamente del figlio, è casalinga e il papà operaio.

La macchina che usano per spostarsi con Giuseppe è appunto usurata, ma le possibilità economiche mancano. Mamma Carmela ha quindi lanciato un appello per aiutarli ad acquistare il mezzo per il figlio e realizzare questo sogno.

La Santa Monica Onlus, che da trent’anni opera volontariamente su tutto il territorio nazionale, sta aiutando la famiglia di Giuseppe a trasmettere il messaggio per la raccolta fondi.

“Vedere i nostri ragazzi con un sorriso - aggiunge il presidente dell’associazione Raffaele De Santis - le loro emozioni, è indescrivibile, vanno viste e visute. Fare e lottare per loro è un diritto e un dovere. E’ importante arrivare a dei risultati, oggi uno dei tanti”.

Per aiutare Giuseppe si può fare un versamento sul conto Unicredit IT77Z 0200820000000104679078.