Fauna selvatica, Carenini (Cia Piemonte): "Ci vorrebbe Figliuolo anche per risolvere l'emergenza cinghiali"

Si è svolto nella sede provinciale di Cia Agricoltori italiani di Alessandria l’incontro organizzato da Cia Piemonte con l’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa e tutta la dirigenza regionale Cia, rappresentata da presidenti e direttori di tutte le province della regione.

L’evento è stato convocato per illustrare all’assessore le specificità di ciascun territorio, con particolare attenzione alle problematiche legate alla fauna selvatica. In apertura, il presidente regionale di Cia Piemonte, il casalese Gabriele Carenini, ha sottolineato come la situazione sia arrivata al capolinea rispetto alla pazienza che gli agricoltori hanno avuto in questi anni: "Noi, come Cia, lottiamo per questo problema da oltre venti anni e, ahimè, non è stato ancora risolto. In questo periodo di lockdown il numero di selvatici è aumentato drasticamente, mettendo in ginocchio l’agricoltura piemontese. Riteniamo che si debba avere una regia unica, perché gli attori in campo sono troppi e disorganizzati tra loro".

"Chiediamo all’Assessore di impostare una guida regionale con interventi chiari su tutte le province piemontesi e che si faccia da portavoce con il Governo nazionale affinché affronti questa dinamica come un’emergenza, che non è solo di carattere agricolo ma anche di ordine pubblico, per il pericolo degli incidenti stradali. Da qui nasce l’idea di limitare l’azione a pochi attori in campo, di una strategia unica che affronti il problema in modo drastico, con una determinazione militare così come ha fatto Figliuolo nella gestione sanitaria pandemica".