Giornata internazionale contro l'omofobia, Appendino ribadisce l'urgenza del Ddl Zan: "Diventi legge subito"

"Servono gesti concreti da parte di chi può farli. Servono firme. Come quelle che ho messo di mio pugno per il riconoscimento dei figli di coppie omogenitoriali", ha aggiunto la prima cittadina. "Serve un linguaggio nuovo, che sia realmente inclusivo. Che modelli il nostro modo di vedere il mondo in una direzione quanto più inclusiva possibile. Per questo motivo continueremo a dire Sindaca, Assessora, Ministra e a fare capire da subito, ad ogni bambino o bambina, che quelli ed altri ruoli sono lì, per tutte e tutti, senza barriere se non le capacità di ognuno".