Sport, fissato il calendario delle riaperture. Via libera per le palestre già dal 24 maggio

Tante e importanti novità per la ripartenza del mondo sportivo sono emerse dalla cabina di regia convocata dal governo sul tema delle riaperture, indipendentemente dai buoni sviluppi relativi al coprifuoco.

L'apertura della palestre sarà anticipata infatti di una settimana, dal primo giugno al 24 di maggio. Semaforo verde per piscine al chiuso e centri termali, invece, dal primo luglio.

In merito all'accesso al pubblico alle competizioni sportive, dal primo giugno via libera per le manifestazioni all'aperto, anche dilettantistiche e amatoriali, rispettando il limite del 25% delle capienza, senza eccedere le 1000 persone presenti sugli spalti.

Per gli eventi al chiuso bisognerà attendere il primo di luglio, anche in questo caso al 25% della capienza, senza però superare i 500 accessi.