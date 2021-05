L'arte per dimenticare la pandemia: a Collegno tornano le mostre

Dopo un lungo periodo di stop, Collegno torna a dare il benvenuto alle mostre in città. Una inaugurazione che ha doppia rilevanza, non solo per l’inizio di una nuova ripartenza dopo mesi di chiusura, ma anche per il tema di questa mostra, che intende omaggiare un personaggio importante del territorio piemontese, proprio in occasione del centenario della sua nascita.



Ed è così che ha preso il via “Impressioni”, un omaggio a Ernesto Gorrea, che è stato uno dei più efficaci narratori della nostra regione, che ha tramandato un ideale di natura come soggetto da preservare e da ammirare e ha messo su tela anche le opere di un altro grande artista piemontese: Gipo Farassino.



Riprendono così le attività espositive a Collegno, che dal 14 maggio al 13 giugno presso la Sala delle Arti, ospiterà la mostra "Impressioni", organizzata dall'associazione culturale "Gli Argonauti".