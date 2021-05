Il rinnovamento energetico in un'abitazione è più importante che mai

Migliorare le prestazioni energetiche di casa vi consente di risparmiare effettuando una ristrutturazione coerente e ben studiata. L'obiettivo del rinnovamento energetico è quello di migliorare la qualità energetica della vostra casa, ridurre le bollette e offrire un comfort migliore. Una casa ben isolata manterrà meglio la sua temperatura ambiente durante tutto l'anno, creando così un clima molto naturale all'interno dell'abitazione. Su www.instapro.it potrete trovare i migliori artigiani o imprese specializzati nel rinnovamento energetico più vicini a casa vostra. In questo modo potrete ristrutturare casa al giusto prezzo, rispettando l'ambiente ed evitando brutte sorprese. Potrete così trovare la soluzione che si adatta alle vostre esigenze.



Quali sono i vantaggi del rinnovamento energetico?

Il rinnovamento energetico rappresenta tutte le attività che mirano a ridurre il consumo energetico di un edificio, come lavori di isolamento, modifica dell'impianto di riscaldamento, ecc. Questo comporta sicuramente una spesa per le famiglie ed è normale chiedersi quale sia l'interesse di tale lavoro. Molti sono i vantaggi di questo lavoro, non solo a livello personale ma anche ambientale. Effettuare lavori di rinnovamento energetico significa ridurre le bollette. In effetti, così facendo, contribuirete a ridurre il consumo di energia della vostra casa. Che si tratti di isolamento, riscaldamento o installazione di apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile, ognuna di queste trasformazioni consentirà un notevole risparmio sul budget del riscaldamento.

Maggiore comfort termico

Il comfort termico si ottiene con vari mezzi. La domotica è uno di questi mezzi poiché svolge un ruolo di regolazione: permette, nonostante le forti ampiezze termiche esterne, di mantenere facilmente una temperatura costante in tutta la casa grazie all'installazione di un cronotermostato. Inoltre, uno scarso isolamento ha un impatto considerevole sul comfort abitativo. Pertanto, i lavori di isolamento (tetto, pavimenti, pareti) consentono di risolvere i problemi legati alla dispersione termica con l'obiettivo di trattenere il calore in inverno ed evitarlo in estate. Tra questi lavori, i doppi vetri sono un punto importante poiché il miglioramento dell'isolamento delle finestre aiuta ad eliminare le correnti d'aria. Non dimenticare infine di rinnovare gli impianti: l'installazione di apparecchiature migliori come caldaie a condensazione e pompe di calore.

Con un'adeguata ristrutturazione energetica potrete ridurre notevolmente la bolletta dell'elettricità e non solo

Con un intervento di ristrutturazione a fini energetici, potrete inoltre ottenere un bonus dallo Stato che vi consentirà di risparmiare sull'acquisto e sulla realizzazione di un certo numero di opere, favorendo una riduzione dei consumi energetici. Questi lavori comprendono, ad esempio, l'isolamento delle pareti esterne e del tetto, la protezione delle pareti dall'irraggiamento solare, la sostituzione di porte esterne o portefinestre, l'installazione di finestre con doppi vetri o sistemi di ventilazione più efficienti. Da non dimenticare anche l'installazione di impianti di riscaldamento che utilizzano una fonte di energia rinnovabile (biomasse, geotermia, solare, eolica, idraulica): pompa di calore, caldaia e produzione di acqua calda sanitaria. L'ottimizzazione del consumo energetico degli alloggi è una questione importante, sia in termini economici che ecologici.

Migliorare il comfort di vita

Come accennato in precedenza, l'isolamento al tetto, alle pareti o ai pavimenti, consente di vivere in un'atmosfera più piacevole. In concreto, potrete beneficiare di un notevole comfort termico oltre che di comfort acustico. Inoltre, se questa casa ha un impianto di riscaldamento di ultima generazione, questo sarà solo più vantaggioso per la casa. Il vostro fabbisogno di riscaldamento durante l'inverno diminuirà. Lo stesso vale per quando dovrete accendere l'aria condizionata. Combinando un buon isolamento con una ventilazione ottimale, sarà inoltre possibile estrarre l'aria viziata dalla propria abitazione. È importante sapere che può essere 8 volte più inquinata dell'aria esterna. Oltre al comfort di cui godrete quotidianamente, il rinnovamento energetico contribuirà in ogni modo al vostro benessere.