Consiglio Comunale, salta l'appello per la pace tra Palestina e Israele. Sganga (M5S) accusa: “Colpa della Lega”

È saltato l'accordo per la lettura , in apertura della seduta odierna del Consiglio Comunale , di un appello per la pace e la giustizia tra Palestina e Israele . I presupporti sarebbero venuti meno durante la Conferenza dei Capigruppo.

A rivelarlo è stata la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Sala Rossa Valentina Sganga: “Voglio esprimere - ha affermato – il mio rammarico e quello del mio gruppo consigliare per non essere riusciti a trovare una sintesi condivisa sull'appello, soprattutto visto l'aggravarsi della crisi in Medio Oriente”.