Inaugurate a Moncalieri due nuove casette dell'acqua

Sono state inaugurate nella mattina di oggi, martedì 18 maggio, a Moncalieri due nuove “casette dell’acqua”, a Revigliasco e in piazza Panissera, che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti in piazza Mercato, piazza Argiroupoli, piazza Brennero, via Vico, via Turati, piazza D’Alleo e piazza Fontana.

I punti acqua SMAT in città arrivano dunque a nove e diventeranno dieci con la nuova installazione prevista a Tagliaferro. I Punti Acqua consentono l’approvvigionamento di acqua a “chilometri zero”, naturale, gasata a temperatura ambiente o refrigerata. Ogni punto acqua, con un normale attingimento di circa 4.000 litri di acqua al giorno, permette un risparmio di circa 1 milione di bottiglie di plastica all’anno.