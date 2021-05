Comitato diritti umani, ecco i nuovi componenti

Il Consiglio regionale ha designato i nuovi componenti del Comitato per i diritti umani e civili, venti esperti, due consiglieri regionali cessati dal mandato e due in carica.

“Il Comitato dei diritti umani diventa operativo e avrà come suo principale obiettivo quello di ampliare e consolidare l’impegno nella promozione e nella tutela dei diritti umani e civili anche in considerazione dell’attuale periodo storico nel quale è sempre più sentita la necessità di far conoscere, rendere effettivi e garantire con maggior forza i diritti riconosciuti dalla Costituzione a tutte le persone fisiche. Questi principi sono richiamati anche nel preambolo dello Statuto della nostra regione che vede quale fonte d’ispirazione la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”, commenta il presidente Stefano Allasia.

Sono state inoltre effettuate altre nomine, tra cui il comitato scientifico dei Musei Reali e la fondazione Torino Wireless.

Osservatorio piemontese di frutticoltura “Alberto Geisser” – Collegio dei revisori: Giovanni Costantino

Fondazione Museo delle Antichità Egizie – Collegio dei revisori: Fabrizio Borasio

Associazione d’irrigazione Ovest Sesia – Collegio dei revisori: Paolo Rizzello

Associazione Museo Nazionale dell’automobile ‘Avvocato Giovanni Agnelli’ “MAUTO” – Consiglio di amministrazione: Edoardo Tamagnone

Musei Reali – Comitato scientifico: Costanza Roggero

Commissione di Garanzia: elezione di un avvocato con almeno quindici anni di esercizio, elezione di un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile e di due professori universitari di ruolo in materie giuridiche: Antonio Caputo, Fernanda Cervetti, Anna Mastromarino, Riccardo De Caria

Consorzio del Canale demaniale di Caluso – Consiglio di amministrazione: Alberto Franco

Azienda Speciale della Camera di commercio di Novara (EVAET) – Collegio dei revisori: Simone Agabio, Andrea Ricci (supplente)

Fondazione Torino Wireless – Consiglio di amministrazione: Francesco Cudia

Comitato regionale per i diritti umani e civili - nomina di 20 esperti, di 2 Consiglieri regionali cessati dal mandato e di 2 Consiglieri regionali di cui uno espressione della minoranza: Stefania Palmisano, Alessandra Guarini, Deborah Milanesio, Maria Francesca Artusi, Bruno Geraci, Claudio Bertolotti, Nicoletta Bellin, Salvatore Nuzzo, Massimiliano Rastelli, Maria De Jesus Requena Arreaza, Luca Cesare Raiteri, Claudio Giuseppe Torrero, Baykar Sivazliyan, Younis Tawfik, Alessandro Battaglia, Raffaella Dispenza, Elena Ferrara, Tommaso Panero, Ivana Borsotto, Giulia Stella Salani;

Giampiero Leo, Juri Bossuto;

Sara Zambaia, Silvio Magliano;

Enoteca Regionale del Barolo – Consiglio di amministrazione: Gianpiero Fazio

Enoteca regionale del Biellese e della Serra – Consiglio di amministrazione: Franco Cominetto

Enoteca Regionale di Canelli e dell’Astesana – Consiglio direttivo: Ottavio Pierfranco Sina

Enoteca Regionale di Nizza – Consiglio direttivo: Paolo Berta