39enne pusher nigeriano scoperto dalla Polizia con soldi e cocaina nella camera da letto

Era stato visto uscire sistematicamente dal portone di uno stabile di via Cardinal Massaia, ove risiede, e raggiungere delle autovetture in sosta nella medesima via, dar qualcosa al conducente e rientrare nel portone dopo che l’automobilista era repentinamente ripartito.

Gli agenti della Squadra Volante, ritenendo plausibile che l’uomo, di nazionalità nigeriana, esercitasse l’attività di spaccio, hanno proceduto lo scorso lunedì sera alla perquisizione del suo alloggio, ove il trentanovenne risiede insieme a moglie e figli minori. Il soggetto, che ha precedenti di polizia e alcune condanne penali risalenti al 2014, nascondeva in camera da letto, all’interno di un barattolo di arachidi, 24 involucri termosaldati a forma di paracadute contenenti cocaina; altri 6 ovuli contenenti sempre cocaina si trovavano all’interno di un calzino in camera da letto.

Complessivamente, lo stupefacente sequestrato ammonta ad 80 grammi. Inoltre, nascosti all’interno dell’armadio della camera da letto, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato ben 20 mila € in contanti, due postepay, materiale vario utile al confezionamento delle dosi ed un’agenda contenente appunti per la contabilità. Infine, 7 telefoni cellulari.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro in vista di ulteriori approfondimenti investigativi. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.