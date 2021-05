"RetroUtopia", da Torino i racconti di chi ha scelto il Piano B. Ed è stato un successone

Chi l'ha detto che il "Piano B" deve essere per forza un ripiego? A volte funziona pure meglio del piano A. E soprattutto conduce al successo, spesso clamoroso. Tutto questo viene raccontato in "RetroUtopia", la serie di podcast realizzati dalla giornalista e ufficio stampa torinese Cristina Rosso che da giovedì 21 maggio sono disponibili sulle piattaforme di streaming gratuite (Apple Podcast, Google Podcast, Spreaker, Spotify).

Una serie di "lezioni", insomma, che aiutano - soprattutto in un momento in cui è essenziale dare iniezioni di fiducia invece che lasciare spazio alle recriminazioni - a capire che ce la si può fare anche sbagliando. A patto di riprovare e cambiare strada.





E non si tratta di storie "minori". Ci sono veri "vip" che hanno vissuto questo passaggio dal fallimento al trionfo. Come lo chef pluristellato Davide Oldani, che ha ripercorso i suoi esordi tra promesse calcistiche e cucina, oppure Guido Catalano, outsider della poesia contemporanea ma che inizialmente aveva aspirazioni rock. E poi Michela Giraud, stand up comedian reduce dal successo del programma LOL su Amazon Prime Video e Ascanio Celestini, personaggio che si divide tra teatro, cinema, tv, radio e letteratura, tanto per iniziare. Fino ad arrivare al direttore de IlFattoQuotidiano.it, Peter Gomez.

"Volevamo - spiega Cristina Rosso - raccogliere storie di successo leggendole "al contrario", rivelando come difficoltà comuni a tutti abbiano rappresentato per ciascun individuo il punto di svolta per accedere a obiettivi ambiziosi, trasformandoli anche in occasioni per reinventarsi".