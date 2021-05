"Sovraffollamento e aggressioni, ci vogliono morti": la rivolta degli agenti della polizia penitenziaria [VIDEO e FOTO]

"Siamo stanchi, basta: ci vogliono morti". Esplode fuori dal carcere Lorusso e Cutugno la rabbia degli agenti della polizia penitenziaria piemontesi. "Questa è la morte dei nostri diritti, le aggressioni sono continue" denunciano i lavoratori, stremati da turni massacranti e da un sovraffollamento che "lede sia i nostri diritti che quelli dei detenuti".

La protesta è rumorosa, così come forte è il loro disagio e la loro frustrazione. "Non possono più massacrarci così, dovremmo fare 6 ore al giorno e ne facciamo anche 11. Turni di piantonamento anche di 24 ore consecutivi, non è normale che ci sia un turno di riposo ogni 24 giorni: chiediamo al Prefetto e al Questore di darci una mano" afferma Bruno Polsinelli, segretario provinciale Sinappe.

La richiesta al Prefetto e al Questore

La richiesta è quella di una maggior attenzione: "Il Dap invii del personale in più, non abbiamo né strumenti e né mezzi". La denuncia di Polsinelli è pesantissima: "Il rapporto per il controllo è di un agente ogni 50 detenuti: non abbiamo garanzie, armi, teaser, spray anti aggressione. Il carcere non è un luogo sicuro, sia per noi che per i detenuti". "Bagni e docce cadono a pezzi, i topi e gli scarafaggi sono da tutte le parti e quando chiediamo di sistemare l'istituto ci vengono a dire che non hanno soldi".

"Vogliamo le dimissioni del direttore del carcere Lorusso e Cutugno"

"Chiediamo che l'amministrazione prenda in seria considerazione le dimissioni del direttore e del comandante" afferma Polsinelli.

Osapp attacca: "Strutture non adeguate rispetto ai regolamenti"

Fuori dal piazzale del carcere Lorusso e Cutgno, anche Amerigo Barassi, rappresentante regionale Osapp: "Siamo qui per lamentare la carenza di personale a fronte di un notevole aumento della popolazione detenuta, di strutture non adeguate rispetto ai nuovi regolamenti penitenziari e l'assenza di strumenti di difesa in sezioni stracolme".

Il problema del sovraffollamento

"La situazione è peggiorata? Sì, non potendo garantire gli spazi adeguati al detenuto si lasciano liberi di uscire dalle celle per far sì che non ci sia la questione dei sei metri quadrati: si tratta di semplice sovraffollamento" spiega Salvatore Carbone, Uil.