Controlli nelle stazioni piemontesi dei treni: fermate 995 persone, due denunce e multe

995 persone controllate di cui 259 straniere e 67 minori, 127 operatori impegnati in 20 stazioni ferroviarie. Questi i risultati del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta nell’ambito della giornata di controlli organizzata a livello nazionale, su disposizione del Servizio Polizia Ferroviaria di Roma, per la prevenzione dei comportamenti scorretti in ambito ferroviario, quali attraversamento dei binari, salita o discesa dai convogli in movimento, indebita presenza sulla linea ferroviaria, attraversamento di passaggi a livello chiusi o in movimento spesso causa di conseguenze gravi per l’incolumità dei viaggiatori. I controlli hanno interessato l’intera competenza ferroviaria in entrambe le regioni, con mirati servizi di prevenzioni nelle stazioni con maggior flusso di utenti e traffico ferroviario. A Torino, i servizi sono stati effettuati congiuntamente alle Unità Cinofile della Questura.