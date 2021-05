Ruba cibo non per indigenza ma per rivenderlo: andrà in carcere

Lo stesso giorno in cui era uscito dal carcere, il 14 gennaio scorso, era stato di nuovo arrestato per furto aggravato; altri episodi analoghi erano avvenuti il 22 marzo ed il 28 aprile. La tecnica del 50enne era sempre la stessa: si introduceva all’interno dei supermercati, asportando derrate alimentari quali formaggi pregiati, tonni, salumi e poi li rivendeva.

L’uomo ha collezionato ben nove precedenti per furto e uno per rapina negli ultimi mesi, denotando una totale indifferenza sia nei confronti delle condanne subite che dei provvedimenti a suo carico: la sottoposizione a ben 5 obblighi di presentazione alla p.g. non solo non ha costituito un valido deterrente per lui ma un’ulteriore giustificazione per delinquere in quanto, dovendosi presentare in vari commissariati cittadini per assolverli, il cinquantenne asseriva di non avere tempo per lavorare.

Per l’uomo, attualmente in carcere per altri delitti, le misure cautelari più tenui sono state, dunque, convertite in quella, più grave, della custodia cautelare in carcere.