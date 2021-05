Dramma della funivia Stresa-Mottarone, il bilancio delle vittime si aggrava: 14 i morti

Due bambini al Regina Margherita

Due bambini sono stati trasportati con l’elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino: uno dei due, apparentemente di 5 anni, è arrivato cosciente, con politrauma cranico, toracico, addominale e con fratture agli arti inferiori. Il secondo bambino, di 9 anni, è stato rianimato con un massaggio cardiaco andato avanti per alcuni minuti ed ora è stato sottoposto a Tac: si trova in condizioni critiche. E' intubato a causa di un brutto trauma cranico e di un trauma toracico, oltre a una serie di fratture agli arti. La prognosi è riservata.

Il governatore Cirio diretto a Stresa

“Siamo sconvolti per l’incidente avvenuto oggi sulla funivia Stresa-Mottarone. Ci stringiamo forte alle famiglie delle vittime e preghiamo per i due bambini feriti con ogni speranza possibile nel cuore. È una tragedia enorme che ci toglie il fiato. La Protezione civile regionale è sul posto per aiutare i soccorsi e dare tutto il proprio sostegno”. Sono le parole del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in viaggio verso Stresa con il vice presidente Fabio Carosso e l’assessore ai Trasporti e alla Protezione Civile Marco Gabusi.

"Esprimo a nome del Consiglio regionale del Piemonte, il cordoglio per l’immane tragedia di quest’oggi avvenuta lungo la linea della funivia Stresa-Alpino Mottarone che ci lascia tutti senza parole. Il mio pensiero va alle famiglie delle persone che hanno perso la vita, comprendendo che nulla può alleviare un dolore così grande, ma in questo momento è importante stringerci attorno a loro. Di fronte alla morte di così tante vite non si può che restare sgomenti e addolorati. Chiedo a tutti i piemontesi di unirsi in preghiera per i due bambini feriti in modo grave che lottano per la vita trasportati in codice rosso presso il Regina Margherita a Torino" afferma invece il presidente del Consiglio regionale, Stefano Allasia.