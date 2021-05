Dai medici condotti al Covid, una mostra che anticipa il nascente Museo della Medicina [FOTO E VIDEO]

Ribadire il valore e l'insostituibilità dell'accesso alle cure alla luce del lungo anno pandemico in cui siamo ancora oggi immersi. E' questo uno degli obiettivi principale della mostra Dai medici condotti al Servizio Sanitario Nazionale, allestita al Polo del '900 di Torino (via del Carmine 14) fino al 29 maggio. Promossa dalla Fondazione Donat-Cattin, è curata dal Centro Italiano di Storia Sanitaria e Ospitaliera (CISO Piemonte) in collaborazione con l’Archivio Scientifico e Tecnologico dell’Università di Torino (ASTUT).

L'esposizione, da un lato, ricostruisce il percorso che, dalle antiche condotte mediche, ha portato, due secoli dopo, a garantire il diritto alla salute per tutti; dall'altro, promuove la conservazione e la conoscenza di un patrimonio di strumenti, oggetti, documenti pressoché sconosciuto, in alcuni casi unico al mondo, che confluirà nel futuro Museo della Medicina, la cui istituzione è stata da poco deliberata dal consiglio regionale.

A partire dalle antiche “istruttioni” per i medici dei poveri del Settecento, passando alle immagini di pellagrosi e tubercolotici, nel percorso di visita si può tracciare lo sviluppo del concetto di diritto alla salute grazie alla diffusione delle condotte mediche, di cui viene esposta la ricostruzione originale di un ambulatorio, e attraverso la creazione delle Società di Mutuo Soccorso, nate in Piemonte dopo il 1848, e poi diffuse ovunque con l’Unità d’Italia, illustrate dai documenti del Museo del Mutuo Soccorso di Pinerolo.

Il resoconto di un intervento chirurgico a domicilio illustra poi l’ampio campo d’azione dei medici condotti, la cui attività professionale sarà rilanciata e valorizzata dalla Riforma Sanitaria del 1888. Lo sviluppo della scienza medica italiana dalla seconda metà dell’Ottocento è poi documentato da alcuni strumenti simbolici, come le prime maschere per anestesia e i sistemi di sterilizzazione, che hanno rivoluzionato

la chirurgia, per giungere alla macchina “cuore-polmone” del cardiochirurgo Achille Mario Dogliotti, passando attraverso la scoperta dei virus grazie al microscopio elettronico.

Infine, le inchieste giornalistiche sulle mutue precedono una serie di tabelle sui primi 40 anni del SSN. Completano la mostra un pannello sul senatore Stefano Perrier, promotore dell’istituzione di un ministero della Sanità in Italia, che vide la luce solo nel 1958, e un video con due interviste a un medico condotto in Basilicata e un medico mutualista a Torino.