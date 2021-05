Trasporto di persone con disabilità: pubblicato il bando di gara

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di trasporto e di accompagnamento rivolti alle persone con disabilità : bambini, studenti e adulti.

La gara è suddivisa in 9 lotti , 7 dei quali riguardano il trasporto che sarà gestito dalla Divisione Servizi educativi. Un lotto è dedicato al servizio di accompagnamento, finalizzato a reperire educatori esperti sulla disabilità in fascia scolare che accompagneranno gli studenti sui mezzi.

Un altro lotto, invece, riguarda il servizio di trasporto collettivo a prenotazione, non scolastico, per persone adulte diversamente abili su carrozzella da effettuarsi con minibus attrezzati che sarà gestito alla Divisione Infrastrutture e mobilità.

La Città ha un ruolo attivo nella promozione dei diritti delle persone con disabilità e concorre, di concerto con altri soggetti pubblici e privati, ad assicurare a tutti i bambini e ragazzi l’esercizio del diritto allo studio, sia nell’ambito di quanto definito dalle norme di legge nazionale e regionale, sia attraverso servizi e progetti che rientrano nelle scelte strategiche dell’Amministrazione in relazione al contrasto alla dispersione scolastica.

In questo quadro, la Divisione Servizi Educativi fornisce il servizio di trasporto da casa alle strutture scolastiche di bambini e ragazzi con disabilità che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. In quest’ultimo caso il servizio è erogato dal Comune di Torino, benchè la competenza sia in capo alla Città Metropolitana.