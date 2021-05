Incidente sottopasso piazza Rivoli, deceduto il motociclista

Non c'è stato nulla da fare per il motociclista coinvolto in un incidente in corso Trapani, vicino al sottopasso di piazza Rivoli.

L'uomo, 52 anni, è deceduto poco dopo l'arrivo in codice rosso all'ospedale Maria Vittoria. La polizia municipale intervenuta sul posto sta cercando di ricostruire le dinamica dell'incidente in cui lo scooter che guidava l'uomo si è scontrato con una Lancia Y che nell'impatto è rimasta incastrata nel guard rail.

La vittima era un tecnico radiologo 52enne originario di Castellamonte ma da alcuni anni residente a Torino. La Municipale ha lanciato un appello per cercare testimoni che possano fornire informazioni utili sull'incidente.