Sanità Asl To3, da oggi l'ospedale di Rivoli è più forte contro le malattie dell'apparato digerente

Da oggi all’ospedale di Rivoli è possibile effettuare procedure di Ecoendoscopia digestiva, metodica importante e innovativa per studiare le patologie dell’apparato digerente. L’Ecoendoscopia permette infatti di eseguire un’esplorazione ecografica delle pareti dei visceri e delle regioni circostanti grazie all'applicazione di una piccola sonda ecografica sulla punta dell'endoscopio.



La nuova tecnica, introdotta oggi presso la Struttura di Gastroenterologia e Endoscopia digestiva diretta dal dotto Dario Mazzucco, rappresenta un grosso vantaggio per il paziente, in termini di risoluzione della problematica clinica e di riduzione dei tempi di degenza. Valida alternativa alla risonanza magnetica (colangioRM) di solito eseguita per alcune diagnosi come l’ittero ostruttivo e la calcolosi coledocica, l’ecoendoscopia unisce i vantaggi dell’ecografia a quelli dell’endoscopia e permette, se necessario, di intervenire nella stessa seduta con l'ERCP (Colangio Pancreografia Retrograda Endoscopica ). Ciò consente di effettuare un completo e veloce iter diagnostico - terapeutico e di agire conseguentemente sulla riduzione dei giorni di ricovero.