Consegnata questa mattina la “Stanza degli abbracci” per il Convitto Principessa Felicita di Savoia

I Rotary Club del Distretto 2031, che raccoglie tutti i Club del Piemonte settentrionale e della Valle d’Aosta, si sono distinti quest’anno per le molte iniziative in ambito sociale, intervenendo in diverse situazioni difficili con contributi economici e professionali.

In questo ampio spettro di attività si colloca l’intervento in favore degli anziani, che vede come ultima iniziativa l’acquisto di una “Stanza degli abbracci” per il Convitto Principessa Felicita di Savoia (via Principessa Felicita di Savoia 8/11, Torino). La stanza è stata consegnata con una breve cerimonia questa mattina, mercoledì 26 maggio.

Non è la prima che viene donata dai Club Rotary del Distretto, solo nell’ultimo anno ne sono state consegnate altre 7 ad alcune RSA del territorio del Distretto 2031 (Piemonte settentrionale e Valle d’Aosta).

L’iniziativa attuale, della quale è capofila il Rotary Club Ciriè Valli di Lanzo, vede la partecipazione dei Club Torino Sud-est, 45esimo Parallelo e del Distretto 2031 e vuole manifestare una particolare attenzione verso gli anziani, più di altri colpiti dalla pandemia, non soltanto nella salute, ma negli affetti e nella possibilità di mantenere vivi i contatti con il mondo esterno.

La sinergia tra Rotary Club diversi, insieme al forte sostegno del Distretto, hanno reso possibile la realizzazione di numerosi interventi significativi, anche dal punto di vista dell’impegno economico, indirizzati a offrire sostegno ai meno abbienti, ai più fragili e alle istituzioni attive sul territorio che se ne occupano quotidianamente: dalla Mensa Sacro Cuore, alle Suorine, al Sermig, alla Caritas, al Banco Alimentare, solo per citare alcuni esempi.

Forte è stato anche l’impegno in favore della formazione e dell’istruzione, con interventi realizzati in sinergia con gli istituti scolastici, focalizzati a facilitare la DAD fornendo devices e servizi.