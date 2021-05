Ladro di biciclette arrestato in via Fratelli Carle

Accovacciato su una bicicletta, intento a rompere la catena che la assicurava ad un palo con un tombino. E’ così che gli agenti della Squadra Volante hanno sorpreso l’uomo, un cinquantaduenne italiano qui residente, in flagranza di reato. Il fatto è accaduto in via Fratelli Carle angolo corso Galileo Ferraris lo scorso venerdì sera.

Un residente in zona si è accorto del tentativo di furto della bici ed ha avvisato il 112. Nel giro di pochi istanti una pattuglia della Polizia è arrivata sul luogo ed ha bloccato il ladro, rimettendo nella loro sede due tombini che l’uomo aveva rimosso al fine di rompere la catena che teneva al sicuro il velocipede. Gli accertamenti effettuati in Questura sul cinquantaduenne hanno fatto emergere una particolare familiarità dell’uomo coi furti di biciclette: ben 15 precedenti specifici, 11 dei quali lo hanno condotto in carcere nel recente passato; le altre quattro volte era stato arrestato.

L’uomo, peraltro sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria dallo scorso mese di Aprile, è stato arrestato per la dodicesima volta per tentato furto aggravato.