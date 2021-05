Guida un motorino ubriaco e senza patente: maxi multa e denuncia della Polizia locale di Moncalieri

Doppio intervento della Polizia locale di Moncalieri. Un uomo di mezza età, ubriaco alla guida di un motorino, viaggiava con la patente revocata ed è stato protagonista di un incidente che ha coinvolto una macchina.

Il sinistro, per fortuna, non ha avuto grosse conseguenze ma l'uomo, che si è rifiutato di fare l’alcol test, anche dopo essere arrivato in ospedale al Santa Croce, è stato immediatamente denunciato. Poi è scattata una mega multa, quando si è scoperto che guidava nonostante avesse la patente revocata da tempo. La disavventura, insomma, gli costerà cara in tutti i sensi.

Domenica, invece, un 20enne è stato pizzicato dalla Polizia locale di Moncalieri dopo aver sgommato a ripetizione con una Bmw nel parcheggio di strada Brandina. A chiamare gli agenti sono stati alcuni residenti del posto, stanchi del rumore che stava provocando l'auto.

Quando la pattuglia è arrivata, il ragazzo stava persino cambiando una gomma ormai consumata dal continuo ruotare intorno su e giù. Per lui sono scattati gli accertamenti anche per la targa prova che aveva installato: ora rischia una denuncia.