Tragedia Mottarone: Eitan ha chiesto dei genitori

"A volte Eitan chiede dei suoi genitori, ma la zia gli resta sempre vicino". E' quanto comunicano dall'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato Eitan, il bimbo di 5 anni unico sopravvissuto alla tragedia sul Mottarone.

La situazione del piccolo è stabile, con la prognosi che rimane riservata. "Il torace è ancora contuso e la situazione addominale non permette ancora di rialimentarlo. Per questa ragione il bimbo rimane in Rianimazione ancora qualche giorno. Eitan comunque è sveglio e ha accanto a sé la zia e la nonna".