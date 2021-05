Vaccini, il Piemonte apre l’open hub del Valentino: “Somministreremo fino a 6.000 dosi a weekend”

Inizialmente si somministreranno 6.000 dosi a weekend, con un obiettivo di 10.000 . “ La forza di questo hub è la versatilità: una volta terminate le categorie prioritarie passeremo alle aziende, non appena arriverà il via libera da parte di Figliuolo. L’area si presta a più usi, terremo anche alcune tende per un possibile uso ospedaliero, in caso di evenienza ”, ha raccontato Alberto Cirio , presidente della Regione Piemonte.

Il prossimo step sarà quello delle vaccinazioni in azienda. Un passaggio per il quale servirà il via libera da parte di Figliuolo: “Ci sono già 700 aziende certificate per vaccinare in azienda. Ecco perché gli abbiamo inviato una lettera a Figliuolo, attualmente la vaccinazione in azienda non è prevista ed è necessaria la sua autorizzazione”.