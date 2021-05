Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 233 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 7 dopo test antigenico).

I ricoverati in terapia intensiva sono 80 (- 4 rispetto a ieri), quelli non in terapia intensiva sono 625 (- 3 rispetto a ieri). Soltanto un decesso è stato registrato.

I pazienti guariti sono complessivamente 347.173 (+ 438 rispetto a ieri).