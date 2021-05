Nichelino, si apre una voragine in via Torino: l'intervento dei Vigili del Fuoco evita pericolose conseguenze

Attimi di paura questa sera, domenica 30 maggio, poco dopo le ore 18, in via Torino a Nichelino, dove si è aperta una grossa voragine in prossimità del passaggio a livello, poco dopo la stazione.

Alcune auto sono passate pericolosamente vicine alla grossa buca, prima che l'intervento dei Vigili del Fuoco consentisse di mettere in sicurezza l'area tra le vie Gozzano e Giacosa, evitando conseguenze per le persone e i mezzi, anche se alcuni residenti si sono lamentati del fatto che l'arrivo dei pompieri non sia stato troppo tempestivo. Sul luogo è giunto anche il sindaco Giampiero Tolardo, per verificare di persona quanto era successo.

La voragine sarebbe stata originata da una grossa perdita d'acqua, tanto che sul posto sono giunti anche i tecnici Smat per cercare di capire l’origine del problema e intervenire.