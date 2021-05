Chiedevano un prestito con cambiali false per 40 miliardi di dollari: la Gdf sventa una truffa colossale a Pinerolo

Le indagini si sono concentrate su quattro cambiali estere false, denominate "International Bill of Exchange", del valore ciascuna di 10 miliardi di dollari americani, poste a garanzia di un finanziamento milionario, richiesto dai due per sovvenzionare la costruzione di impianti destinati allo sfruttamento di energie rinnovabili.

Proprio a Pinerolo, i due hanno cercato di usare come garanzia una delle quattro cambiali. Ma i loro movimenti non sono passati inosservati e la Finanza ha effettuato accertamenti e riscontri sulla base dei quali è scattata la perquisizione e il successivo sequestro delle quattro cambiali false, per un importo pari a 40 miliardi di dollari USA, nonché di telefoni e pc in possesso dei responsabili, al cui interno sono stati individuati numerosissimi contatti su messaggistica istantanea, in fase di approfondimento.