Primarie, Salizzoni:"Voterò chi allarga confini e che sappia parlare con chi bocciò Fassino"

Capace di allargare i confini del centrosinistra, una personalità aperta, che non viva le elezioni comunali come una rivincita, che sappia parlare con chi cinque anni fa bocciò Fassino. E’ questo il ritratto del candidato che Mauro Salizzoni voterà alle Primarie del centrosinistra. L’ex trapiantologo, come già detto in passato, preferisce non indicare il suo favorito tra Boni, Lavolta, Lo Russo e Tresso. Certo è che sua moglie, in queste settimane, si è spesa attivamente in prima persona per la campagna elettorale di Francesco Tresso.

Salizzoni spiega poi che il possibile sindaco del centrosinistra debba puntare su “mobilità sostenibile, ambiente, giovani, cultura”, così come su una “visione di una Torino attrattiva per le imprese”, “ridisegnata intorno al Parco della Salute” e capace di riconnettersi con le periferie.

“Servono interventi -spiega - sull’arredo urbano, garantendo pari dignità di manutenzione, al centro cittadino come a Lucento e alle Vallette. Se non facciamo questo le periferie gialle nel 2016 potrebbero domani tingersi di un altro colore, e non necessariamente rosso ma magari nero-verde”.

E sul fronte più politico Salizzoni dice no ad alleanze con il M5S, auspicando però dopo le elezioni “un percorso di avvicinamento, a cominciare dai temi”. Il consigliere regionale chiede quindi di allargare i confini “oltre gli steccati dei partiti del centrosinistra”. “Non voglio pensare che la città di Gramsci e Gobetti possa finire nelle mani della destra sovranista e leghista, anche se abilmente camuffata dietro a un candidato ‘civico’, per bene e capace quale è Paolo Damilano” conclude.