Venaria, cessato allarme per il Poliambulatorio di via Don Sapino: non chiuderà

Il Poliambulatorio di via Don Sapino, a Venaria , non chiuderà. Una buona notizia per i cittadini - spesso fragili e in difficoltà - che erano soliti rivolgersi a questa struttura e che, altrimenti, avrebbero dovuto spostarsi verso l'ospedale di Rivoli .

Il sindaco Fabio Giulivi, invece, ha ricevuto garanzie dai vertici della AslTo3: "Mi sono rivolto al Direttore Generale Franca Dall'Occo, spiegando il danno per tutti i nostri concittadini fruitori del servizio. Abbiamo quindi ricevuto la garanzia che il servizio continuerà ad essere erogato senza interruzioni a Venaria, come mi è stato ulteriormente confermato dalla Direttrice di Distretto, Mara Simoncini. Ringrazio anche il consigliere regionale Cerutti per l'intervento. Venaria non può perdere ulteriori servizi, anzi, chiediamo che siano sempre di più quelli offerti dalla struttura di via Don Sapino".